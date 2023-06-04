На Украине рассказали о незаконно пересекающих границу гражданах

Госпогранслужба Украины: около 20 человек в сутки задерживают при попытке пересечь границу

Украинские пограничники в сутки задерживают около 20 человек, которые пытаются незаконно выехать из страны. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада», пишет РИА Новости.

«Каждый день пограничники задерживают порядка 20 лиц, которые незаконно пытаются пересечь границу. Это за пределами пунктов пропусков и непосредственно на пунктах», — рассказал Демченко и добавил, что ежедневно 120-150 граждан получают отказ в пересечении границы.

Представитель украинской Госпогранслужбы добавил, что те, кто хочет покинуть страну, пытаются представить поддельные документы, которые могли бы им дать право на выезд. Уточняется, что такое право имеют мужчины, представившие документ о смерти жены и имеющие троих детей до 18 лет, а также непригодные к военной службе по медицинским показаниям.

В мае руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов назвал число украинских граждан, пересекших границу с Россией с начала спецоперации. По его словам, после 24 февраля 2022 года более 3,5 миллиона украинцев было пропущено через границу на российскую территорию.