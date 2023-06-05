В Белгородской области вычислили помогавшего диверсантам ВСУ подростка

Mash: в Белгородской области задержан 17-летний подросток, помогавший диверсантам ВСУ

В Белгородской области задержали 17-летнего россиянина, который, предположительно, координировал диверсионные группы, атаковавшие Белгородскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Несовершеннолетнего задержали на контрольно-пропускном пункте Крутой Лог. Во время досмотра в его мобильном телефоне была найдена информация о российских военнослужащих, в том числе их координаты и фотографии.

Кроме того, выяснилось, что юноша переписывался с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают родственников и знакомых молодого человека.

Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что за минувшую неделю обстрелами со стороны ВСУ были повреждены 1150 квартир. Как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению.

