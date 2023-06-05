В Белгородской области оказались повреждены 1150 квартир из-за обстрелов ВСУ

В Белгородской области за неделю обстрелов со стороны ВСУ было повреждено 1150 квартир

За минувшую неделю из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены 1150 квартир. Об этом заявил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов в ходе оперативного совещания, передает РИА Новости.

По его данным, как минимум один многоквартирный дом не подлежит восстановлению. «С учетом ранее поврежденных домовладений у нас такая сумма: 2464 жилых помещений всего, из них 1521 квартира и 943 частных дома», — отметил Жданов.

Глава Шебекинского округа добавил, что еще в пяти многоквартирных домах, по предварительной информации, повреждены несущие конструкции.

До этого сообщалось, что в здание Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) пытались пробраться мародеры.

Приграничные районы Белгородской области находятся под регулярными обстрелами со стороны Украины. Сложная ситуация складывается в Шебекинском городском округе. Там ВСУ предприняли попытку атаки. В ней участвовали до 70 украинских военных и пять танков.