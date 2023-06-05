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08:02, 5 июня 2023Россия

В Шебекино мародеры пытались пробраться на подстанцию скорой помощи

Мародеры пытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции скорой помощи через окно

Фото: Алексей Жиров / ВКонтакте

В здание Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи (СМП) пытались пробраться мародеры. Об этом сообщил глава станции СМП Белгородской области Алексей Жиров на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня удалось окончательно вывезти Шебекинский санитарный автотранспорт и особенно ценное медицинское оборудование, компьютерную оргтехнику. К сожалению, не совсем честные люди уже попытались проникнуть в здание Шебекинской подстанции через окно», — написал Жданов.

Глава белгородской станции СМП также поблагодарил коллег за помощь в эвакуации жителей Мурома и Шебекино. Он сообщил, что санитарный автотранспорт также удалось вывести из Шебекино.

Приграничные районы Белгородской области находятся под регулярными обстрелами со стороны Украины. Сложная ситуация складывается в Шебекинском городском округе. Там Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаки. В ней участвовали до 70 украинских военных и пять танков.

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    Анастасия Шейкина
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