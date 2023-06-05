Актера Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с 22-летней моделью Меган Рош

Американского актера Леонардо Ди Каприо заподозрили в очередном романе из-за новых фотографий папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летнюю знаменитость запечатлели на борту яхты на Ибице вместе с 22-летней моделью Меган Рош. Манекенщица была одета в синий слитный купальник в сочетании с рубашкой и льняными брюками с заниженной линией талии того же цвета. При этом телезвезда находился на судне с голым торсом и в плавательных шортах.

Представители Рош и Ди Каприо, а также сами знаменитости пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Их заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина.