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18:43, 5 июня 2023Ценности

Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с 22-летней моделью

Актера Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с 22-летней моделью Меган Рош
Меган Рош

Меган Рош. Фото: PREMIER PHOTO / BACKGRID / Legion-media.ru

Американского актера Леонардо Ди Каприо заподозрили в очередном романе из-за новых фотографий папарацци. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

48-летнюю знаменитость запечатлели на борту яхты на Ибице вместе с 22-летней моделью Меган Рош. Манекенщица была одета в синий слитный купальник в сочетании с рубашкой и льняными брюками с заниженной линией талии того же цвета. При этом телезвезда находился на судне с голым торсом и в плавательных шортах.

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Представители Рош и Ди Каприо, а также сами знаменитости пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе.

В ноябре 2022 года Леонардо Ди Каприо также заподозрили в романе с манекенщицей Джиджи Хадид из-за совместного выхода в свет. Их заметили вместе на вечеринке Circoloco, состоявшейся в Нью-Йорке в честь Хеллоуина.

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    Майя Пономаренко
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