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09:27, 5 июня 2023Мир

В Афганистане отравили около 80 школьниц

Sky News: в Афганистане отравили около 80 школьниц
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Около 80 девочек были отравлены и госпитализированы в результате двух отдельных нападений на начальные школы в Афганистане. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое произошло впервые с тех пор, как талибы захватили власть в августе 2021 года и начали подавление свобод афганских женщин и девочек. Девушкам запрещено учиться после шестого класса, в том числе в университете, а женщинам запрещено работать в большинстве организаций и в общественных местах.

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Представитель отдела образования сказал, что у человека, который организовал отравление, была личная неприязнь, но не стал вдаваться в подробности. По словам Мохаммада Рахмани, возглавляющего провинциальное управление образования, 60 учеников были отравлены в школе Насван-и-Кабод Ааб и 17— в школе Насван-и-Файзабад.

«Обе начальные школы находятся недалеко друг от друга и были атакованы одна за другой», — сказал он, отметив, что департамент начал расследование. Рахмани указал, что кто-то недовольный заплатил третьей стороне за совершение преступления.

В марте врио главы МИД в правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), Амир Хан Муттаки в ходе встречи с делегацией ученых из ОАЭ рассказал, что ислам не запрещает женщинам получать образование и пообещал, что школы для девочек в стране вскоре вновь будут открыты.

Он пояснил, что закрытие школ для девочек являлось национальным вопросом, а не религиозным, добавив, что эта мера была временной. По его словам, правительству необходимо некоторое время для того, чтобы разобраться с этим, после чего средние учебные заведения вновь будут открыты для девушек.

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    Виктория Кондратьева
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