Талибы пообещали вскоре вновь открыть в Афганистане школы для девочек

Власти Афганистана пообещали вскоре вновь открыть школы для девочек

Врио главы МИД в правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), Амир Хан Муттаки в ходе встречи с делегацией ученых из ОАЭ рассказал, что ислам не запрещает женщинам получать образование и пообещал, что школы для девочек в стране вскоре вновь будут открыты, передает ТАСС.

Он пояснил, что закрытие школ для девочек являлось национальным вопросом, а не религиозным, добавив, что эта мера была временной. По его словам, правительству необходимо некоторое время для того, чтобы разобраться с этим, после чего средние учебные заведения вновь будут открыты для девушек.

Ранее посол России в Таджикистане Семен Григорьев указал на то, что талибы, пришедшие к власти в Афганистане год назад, не выполнили ни одного обещания. Как напомнил Григорьев, в частности, талибы гарантировали, что из Афганистана не будет исходить террористическая угроза.