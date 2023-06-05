Женщины раскрыли настоящее отношение к называющим себя альфа-самцами мужчинам

Женщины с форума Reddit упрекнули самопровозглашенных альфа-самцов в неуверенности в себе

Женщины — пользовательницы форума Reddit — рассказали о настоящем отношении к мужчинам, называющим себя альфа-самцами. Оценки самопровозглашенных «альфа» они обсудили в разделе AskReddit.

Большинство женщин упрекнули таких мужчин в неуверенности в себе и нездоровом видении мира.

Только неуверенные парни нуждаются в озвучивании подобного. Парни со здоровым видением мира не переживают о том, классифицируют их как альфачей или нет Any_Coyote6662 пользовательница Reddit

Думаю, что передо мной неуверенный маленький мальчик, который, скорее всего, еще и женоненавистник Leeser пользовательница Reddit

Многие также заявили, что подобные высказывания могут означать агрессию, которую этот потенциальный партнер проявит позже.

С такими мужчинами небезопасно Afraid-Lawfulness-80 пользовательница Reddit

Думаю, он дурак, который ничего не понимает в науке. Вся эта чушь с альфами и бетами — как будто из руководства по настолке. Те, кто использует эти термины, — женоненавистники и гарантированные абьюзеры

Emotional_Soft_2192 пользовательница Reddit

Ранее сексолог перечислил признаки женщины-абьюзера. По словам специалиста, такая женщина будет демонстрировать склонность к физическому насилию, например, стремиться ударить или шлепнуть своего партнера.