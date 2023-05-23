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20:09, 23 мая 2023Забота о себе

Сексолог перечислил признаки женщины-абьюзера

Сексолог Орлов: женщина-абьюзер выдает себя психологическим и физическим насилием

Фото: Monkey Business Images / Shutterstock / Fotodom

Женщина-абьюзер выдает себя несколькими присущими таким людям чертами в поведении, рассказал сексолог Антон Орлов. Признаки женщины-абьюзера он перечислил в беседе с изданием «Секрет фирмы».

По словам Орлова, такая женщина будет демонстрировать склонность к физическому насилию, например, стремиться ударить или шлепнуть своего партнера. Кроме того, продолжил он, абьюзеры склонны к психологическому насилию. «Женщина унижает, угрожает, шантажирует и сильно злится на мужчину. Еще она может пытаться убедить его, что без ее согласия он не может ничего делать», — привел пример он.

Также, добавил сексолог, абьюзерка стремится установить контроль над денежными средствами мужа и следит за банковскими операциями, картами, платежами и финансовыми решениями мужчины. Заставить мужчину делать то, что она хочет, такая женщина пытается с помощью угроз и принуждений, уточнил Орлов. «Забота о собственном благополучии и безопасности — ваше право и обязанность. Не стесняйтесь просить профессиональную помощь, чтобы узнать о своих правах и защите», — предложил он. Психолог посоветовал мужчинам рассказывать об абьюзе друзьям и родным, ограничить контакт с партнершей и при необходимости обращаться в правоохранительные органы.

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Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан дала совет партнерам абьюзеров в колонке для издания Daily Mirror. По ее словам, если человек в отношениях ведет себя как абьюзер и обращается с партнером как с собственностью, с ним надо расстаться как можно скорее.

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Александра Лисица
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