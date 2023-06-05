Названы пять главных направлений для отдыха на День России

АТОР: россияне устремились на курорты Краснодарского края во время длинных выходных в июне

Эксперты назвали отечественным путешественникам пять главных направлений для отдыха на День России. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, во время длинных выходных с 10 по 12 июня отдыхающие в первую очередь устремятся на курорты Краснодарского края — в Сочи и Анапу. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а сразу за ним следуют Кавказские Минеральные Воды. Пятерку лидеров замыкают Северный Кавказ и Калининград.

Среди самых востребованных направлений также значатся Казань, Карелия, Байкал, Алтай и речные круизы. Чаще всего путешественники ищут экскурсионные туры на три-четыре дня, а пляжные туры — от семи дней и больше.

«Всплеска бронирований нет, продажи идут в штатном режиме, спрос на праздничные даты есть. Бронируются, как и в прошлом году, экскурсионные туры выходного дня», — поделилась мнением директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

При этом туроператоры не исключают, что возможен всплеск бронирований в «последние минуты» перед длинными выходными. Клиенты будут ориентироваться на погоду и принимать решение ближе к дате поездки.

Ранее сообщалось, что свыше 50 процентов российских туристов готовы потратить на отдых внутри страны и за рубежом в 2023 году не более 80 тысяч рублей на человека. Отмечается, что 22 процента участников опроса собираются потратить на отдых от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.