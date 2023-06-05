Подсчитаны траты россиян на отдых внутри страны и за рубежом

Bnovo: свыше 50 процентов россиян готовы потратить на путешествия не более 80 тысяч рублей

Свыше 50 процентов российских туристов готовы потратить на отдых внутри страны и за рубежом в 2023 году не более 80 тысяч рублей на человека. Траты россиян на путешествия у себя в исследовании подсчитали специалисты разработчика IT-решений для гостиничного бизнеса Bnovo и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Отмечается, что 22 процента участников опроса собираются потратить на отдых от 50 до 80 тысяч рублей. Тем временем 20 процентов россиян заявили, что закладывают на поездку не более 150 тысяч рублей.

Чуть меньше, 17 процентов респондентов, планируют выделить на путешествия от 30 до 50 тысяч рублей. При этом по 13 процентов опрошенных выбрали варианты от 10 до 30 тысяч рублей и от 80 до 120 тысяч рублей.

Более того, аналитики рассказали, что больше всего заплатить за поездки готовы жители Москвы. На второй строчке расположились жители Санкт-Петербурга (21,8 процента). В пятерку также входят жители Московской области (19,1 процента), Краснодарского края (18,2 процента) и Свердловской области (17,9 процента).

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