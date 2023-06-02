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15:24, 2 июня 2023Путешествия

Россиянам раскрыли способ купить авиабилеты за рубеж с ощутимой экономией

Aviasales: долететь в Европу из России дешевле, если раздельно купить билеты с пересадкой

Фото: aappp / Shutterstock / Fotodom

Долететь в страны дальнего зарубежья, в частности в Европу, будет дешевле, если бронировать раздельные билеты с удобной пересадкой. Способ купить авиабилет с ощутимой экономией раскрыли аналитики сервиса по планированию путешествий Aviasales, их исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты отметили, что турагентства и авиаперевозчики часто предлагают туристам билеты из доступных вариантов. «Все очень просто: с кем договорились, теми и летим, — подчеркнули они. — В такое комбо из нескольких перелетов попадают билеты одной авиакомпании, ее партнеров по альянсу или партнеров по код-шерам».

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При этом, по словам экспертов, если, к примеру, самостоятельно состыковать рейс в Стамбул авиакомпанией «Победа», а полет по Европе другим лоукостером, то расходы на билеты могут заметно снизиться.

Представители сервиса также посоветовали желающим сэкономить на путешествии туристам, возвращаться из Европы в Россию по земле. «Несмотря на запрет на въезд в некоторые европейские страны, транзит из ЕС в Россию разрешен, — объяснили они. — А из Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии можно добраться в Россию наземным транспортом или тем же самолетом из ближайшего к границе города».

Ранее в мае сообщалось, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом рассказал основатель компании Тамаз Гаиашвили. По его словам, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

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    Фариза Бацазова
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