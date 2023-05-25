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13:52, 25 мая 2023Путешествия

Грузия запустит для россиян полеты в Европу с одной пересадкой

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в пять городов Европы в июне

Фото: Fifg / Shutterstock / Fotodom

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом RTVI рассказал основатель компании Тамаз Гаиашвили.

По его словам, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

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«Посмотрим, как пойдет это дело, — сообщил Гаиашвили. — Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях».

Основатель авиакомпании также отметил, что, согласно прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между РФ и Грузией постепенно восстановится. «Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией, — добавил он. — Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось».

Ранее в мае премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что запуск прямых рейсов с Россией является естественным процессом. Глава правительства подчеркнул, что полеты между двумя государствами важны для миллиона этнических грузин, проживающих на территории РФ.

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Фариза Бацазова
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