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12:46, 24 мая 2023Путешествия

Премьер Грузии оценил возобновление прямого авиасообщения с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили: запуск прямого авиасообщения с Россией является естественным

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Запуск прямых рейсов между Россией и Грузией является естественным процессом. Возобновление авиасообщения между странами оценил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, его слова приводит РИА Новости.

«Наличие рейсов между Грузией и Россией — это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение — часть этих отношений», — подчеркнул политик.

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Кроме того, по словам главы правительства, полеты между двумя государствами важны для миллиона этнических грузин, проживающих на территории России.

Ранее в мае мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии не видят смысла вводить визовый режим для российских туристов. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» отметил, что республика приветствует приезд как можно большего количества иностранцев.

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Фариза Бацазова
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