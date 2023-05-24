Премьер Грузии оценил возобновление прямого авиасообщения с Россией

Премьер Грузии Гарибашвили: запуск прямого авиасообщения с Россией является естественным

Запуск прямых рейсов между Россией и Грузией является естественным процессом. Возобновление авиасообщения между странами оценил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, его слова приводит РИА Новости.

«Наличие рейсов между Грузией и Россией — это естественно, у нас сохраняются торгово-экономические отношения, авиасообщение — часть этих отношений», — подчеркнул политик.

Кроме того, по словам главы правительства, полеты между двумя государствами важны для миллиона этнических грузин, проживающих на территории России.

Ранее в мае мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в Грузии не видят смысла вводить визовый режим для российских туристов. Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» отметил, что республика приветствует приезд как можно большего количества иностранцев.