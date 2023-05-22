В Грузии оценили возможность введения визового режима для россиян

Мэр Тбилиси Каладзе заявил об отсутствии необходимости введения виз для россиян

В Грузии не видят смысла вводить визовый режим для российских туристов. Возможность введения ограничений для россиян оценил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе, его слова приводит РИА Новости.

«Нет никакой необходимости во введении визового режима [для граждан России], — высказался он. — Мы приветствуем приезд как можно большего количества туристов в Грузию».

Политик подчеркнул, что в республику также приезжают российские бизнес-компании, которые не попали под санкции. «Мы приветствуем это, нет никакой проблемы», — добавил Каладзе.

Ранее в мае председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе заявил, что в стране приготовились к большому наплыву российских туристов в связи с запуском прямых рейсов между странами. Эксперт ожидает, что самолеты с россиянами, которые прилетят в Тбилиси, будут полными.