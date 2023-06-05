В Совфеде пообещали жесткий ответ Украине после атаки на Белгородскую область

Сенатор Карасин: ответ РФ на атаку ВСУ на Белгородскую область будет жестким и оправданным

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале пообещал, что Россия даст жесткий и оправданный ответ в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.

«События в Белгородской области доказывают, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского уже не сможет выйти из кровавого водоворота противостояния. Ответ последует жесткий и оправданный», — написал он.

Сенатор также указал на то, что поставки западного оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта. Он добавил, что Запад уже не сможет никого обмануть своими рассуждениями о готовности к мирным переговорам.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев получил достаточное количество оружия для начала контрнаступления. При этом он подчеркнул, что Украина, вероятнее всего, станет членом альянса только после окончания боевых действий.