Комбриг «Пятнашки» Авидзба: ВСУ собрали от 60 до 80 тысяч бойцов для контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали для контрнаступления от 60 до 80 тысяч бойцов. Об этом сообщил полевой командир бригады «Пятнашка» Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Ахра Авидзба, передает Ura.ru.

По его словам, половина собранных для контрнаступления украинских военных была подготовлена на Западе. Комбриг также отметил, что российские военные не обращают внимания на заявления властей Украины о силе ее армии.

Ранее готовность ВСУ к контрнаступлению оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По его мнению, сейчас рано говорить о том, что может произойти в ходе подобных маневров. При этом он заявил, что украинские военные имеют хорошую подготовку.