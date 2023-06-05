Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:22, 5 июня 2023Бывший СССР

Комбриг «Пятнашки» оценил ресурс живой силы ВСУ для контрнаступления

Комбриг «Пятнашки» Авидзба: ВСУ собрали от 60 до 80 тысяч бойцов для контрнаступления

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собрали для контрнаступления от 60 до 80 тысяч бойцов. Об этом сообщил полевой командир бригады «Пятнашка» Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Ахра Авидзба, передает Ura.ru.

По его словам, половина собранных для контрнаступления украинских военных была подготовлена на Западе. Комбриг также отметил, что российские военные не обращают внимания на заявления властей Украины о силе ее армии.

Ранее готовность ВСУ к контрнаступлению оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. По его мнению, сейчас рано говорить о том, что может произойти в ходе подобных маневров. При этом он заявил, что украинские военные имеют хорошую подготовку.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению
    Названа причина задержи запуска Lada Vesta CNG
    Минобороны заявило о взятии в плен бойцов ВСУ
    Писатель Прилепин раскрыл планы после выздоровления от ранений в теракте
    Москвичи помогли мужчине выбраться из Москвы-реки и попали на видео
    Минобороны России заявило о новых попытках проведения атак ВСУ
    В Госдуме высказались против введения сертификата для новорожденного
    Россиянам назвали рецепт «салата-щетки» для очищения кишечника
    Стало известно о состоянии госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной
    Нарколог рассказал об особенностях массового отравления россиян сидром
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.