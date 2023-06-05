США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению
Говорить об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано. Готовность украинской армии оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.
По его мнению, сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет в ходе контрнаступления. Он отметил, что украинские военные хорошо подготовлены. «США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их», — заявил генерал.
Милли также допустил риск эскалации на Украине из-за ударов Киева по России. Он подчеркнул, что «риски эскалации существует всегда», а Вашингтон очень внимательно наблюдает за событиями вокруг Украины.
При этом ранее американский генерал сообщил, что ВСУ не задействует преданные США Украине танки Abrams и истребители F-16 при контрнаступлении. По его словам, вышеупомянутая техника предназначена для долгосрочной стратегии сдерживания России.