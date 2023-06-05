США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению

Генерал Милли заявил, что говорить об успехе контрнаступления ВСУ пока рано

Говорить об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано. Готовность украинской армии оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет в ходе контрнаступления. Он отметил, что украинские военные хорошо подготовлены. «США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их», — заявил генерал.

Милли также допустил риск эскалации на Украине из-за ударов Киева по России. Он подчеркнул, что «риски эскалации существует всегда», а Вашингтон очень внимательно наблюдает за событиями вокруг Украины.

При этом ранее американский генерал сообщил, что ВСУ не задействует преданные США Украине танки Abrams и истребители F-16 при контрнаступлении. По его словам, вышеупомянутая техника предназначена для долгосрочной стратегии сдерживания России.