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16:15, 5 июня 2023Мир

США оценили готовность ВСУ к контрнаступлению

Генерал Милли заявил, что говорить об успехе контрнаступления ВСУ пока рано

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Говорить об успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока рано. Готовность украинской армии оценил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

По его мнению, сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет в ходе контрнаступления. Он отметил, что украинские военные хорошо подготовлены. «США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их», — заявил генерал.

Милли также допустил риск эскалации на Украине из-за ударов Киева по России. Он подчеркнул, что «риски эскалации существует всегда», а Вашингтон очень внимательно наблюдает за событиями вокруг Украины.

При этом ранее американский генерал сообщил, что ВСУ не задействует преданные США Украине танки Abrams и истребители F-16 при контрнаступлении. По его словам, вышеупомянутая техника предназначена для долгосрочной стратегии сдерживания России.

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    Семен Александров
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