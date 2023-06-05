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15:50, 5 июня 2023Мир

США допустили риск эскалации на Украине из-за ударов Киева по России

Генерал Милли: Вашингтон допускает риск эскалации на Украине из-за ударов Киева по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Военные США внимательно следят за атаками Киева по территории России и не исключают риска эскалации конфликта из-за них, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

Милли подчеркнул, что «риски эскалации существует всегда», а Вашингтон очень внимательно наблюдает за событиями вокруг Украины.

«Они ведут войну, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для выживания Украины и имеет большее значение для остального мира — для Европы, для Соединенных Штатов, но также и для всего мира», — отметил генерал.

Ранее он также заявил, что американские танки Abrams и истребители F-16 не задействуют при контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

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    Виктория Кондратьева
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