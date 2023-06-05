Россияне похитили полмиллиарда рублей из банка-банкрота и купили новый

«Ъ»: в Москве суд дал до 10 лет экс-топ-менеджерам ДС-банка за отмывание 500 млн рублей

Таганский райсуд Москвы вынес приговор четверым бывшим топ-менеджерам обанкротившегося ДС-банка, проходившим по уголовному делу о хищении и отмывании 500 миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дважды судимый собственник банка Ильдар Клеблеев, экс-председатель правления Светлана Егорова и двое их сообщников осуждены на сроки от четырех до десяти лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, часть похищенных денег фигуранты дела вложили в покупку банка «Евростандарт», который впоследствии также разорился, задолжав кредиторам 1,44 миллиарда рублей. Как считает следствие, они в период с 2015-го по 2016 года списали средства с корреспондентского счета банка под видом кредитов подконтрольным компаниям.

Предполагаемый организатор преступления Шахид Исмаилов скрылся за границей и его объявили в международный розыск. Он был задержан в Черногории, но пока не выдан России. Его дело выделено в отдельное производство.