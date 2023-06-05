Россия уличила ЕС в безразличии к последствиям введения санкций другими странами

Постпред РФ при ВТО Лякишев: ЕС безразличны последствия введения санкций другими странами

Постпред России при Всемирной торговой организации (ВТО) Дмитрий Лякишев уличил Европейский союз (ЕС) в том, что ему безразличны последствия введенных против Москвы санкций другими странами, сообщает РИА Новости.

«Трудно понять странную склонность ЕС к членовредительству, но еще труднее — отсутствие заботы о побочных эффектах для других членов ВТО», — заявил он.

Дипломат отметил, что санкционная политика против России уже привела к увеличению цен на сырьевые товары, росту инфляции и отсутствию продовольственной безопасности, что сильно сказалось на развивающихся и наименее развитых странах.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой.