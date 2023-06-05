Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:53, 5 июня 2023Мир

Посол раскритиковал США за попытку усилить давление на Индию из-за России

Посол Алипов: США усилили давление на Индию, чтобы попытаться оторвать ее от России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

После начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой. Действия Запада раскритиковал в интервью «Известиям» посол России в Индии Денис Алипов.

«Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России», — отметил дипломат.

Алипов также подчеркнул, что Москва и Дели работают над созданием новых экономических условий, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в 2023 финансовом году импорт сырой нефть из России в Индию вырос в 14 раз. Общий объем импорта вырос до 162,2 миллиарда долларов.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме выразили надежду на успешное контрнаступление Украины. Почему Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием?
    Посол раскритиковал США за попытку усилить давление на Индию из-за России
    НСПК предложила банкам проводить оплату без СМС-кодов
    В российский пассажирский самолет ударила молния
    Предсказана угрожающая посевам пшеницы экстремальная жара
    Мобилизованный россиянин получил два года колонии за избиение старшего по званию
    У берегов Японии произошло землетрясение
    Россиянам перечислили способы распознать опасный для купания водоем
    Кендалл Дженнер пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь платье
    В США объяснили ненависть НАТО к Зеленскому
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.