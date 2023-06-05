Посол раскритиковал США за попытку усилить давление на Индию из-за России

Посол Алипов: США усилили давление на Индию, чтобы попытаться оторвать ее от России

После начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой. Действия Запада раскритиковал в интервью «Известиям» посол России в Индии Денис Алипов.

«Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России», — отметил дипломат.

Алипов также подчеркнул, что Москва и Дели работают над созданием новых экономических условий, которые позволяют продолжать работать вне зависимости от антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что в 2023 финансовом году импорт сырой нефть из России в Индию вырос в 14 раз. Общий объем импорта вырос до 162,2 миллиарда долларов.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.