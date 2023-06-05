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23:22, 5 июня 2023Мир

Байден отказался отвечать на вопрос об успешности контрнаступления Украины

Президент США Джо Байден не ответил на вопрос, будет ли успешным контрнаступление Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Президент США Джо Байден отказался отвечать на вопрос о том, будет ли, по его мнению, успешным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

В начале встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен главу государства спросили, сработает ли контрнаступление Киева.

В ответ Байден улыбнулся и поднял руку с двумя скрещенными пальцами, однако воздержался от непосредственных комментариев.

Президент также заявил, что США и Дания поддерживают украинский народ в связи с проведением Россией специальной военной операции.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на официальные лица США сообщила, что ВСУ начали контрнаступление, о чем свидетельствуют данные с американских военных спутников.

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    Марина Совина
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