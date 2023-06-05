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19:00, 5 июня 2023Бывший СССР

В США подтвердили начало контрнаступления ВСУ

NYT: официальные лица США подтвердили начало контрнаступления ВСУ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, о чем свидетельствуют данные с военных спутников США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальные лица США.

Неназванные американские чиновники утверждают, что военные спутники США зафиксировали всплеск активности на позициях ВСУ. Они отметили, что спутники имеют инфракрасные устройства для отслеживания артиллерийского огня и пусков ракет.

По словам источников, одна из трудностей в определении точного начала контрнаступления заключается в том, что боевые действия вполне могут начаться с ложных маневров или диверсий, которые трудно расшифровать.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ переходят к наступательным действиям на некоторых направлениях. Она добавила, что эпицентром боевых действий остается артемовское направление.

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    Семен Александров
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