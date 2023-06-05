В амурском заповеднике вылупились семь птенцов редкого японского журавля
В Хинганском заповеднике в Амурской области вылупились семь птенцов редкого японского журавля. Об этом сообщает «Амурская правда».
Ученые переселили малышей в летний стационар на кордоне заповедника на озере Клешинске, за ними будут наблюдать, адаптировать к жизни в естественной среде обитания.
«Сейчас малыши, которым исполнилось три недели, постоянно находятся под наблюдением. Днем за ними присматривают сотрудники заповедника. Ночью маленьких журавлят закрывают в специальные домики, где они находятся в полной безопасности. Так будет продолжаться примерно до середины августа, пока птицы не встанут на крыло», — рассказала начальник отдела экологического просвещения Хинганского заповедника Наталья Вершинина.
Вершинина добавила, что в конце сентября — начале октября птенцов перевезут из летнего стационара в зимний питомник станции реинтродукции редких видов птиц в поселке Архара. После этого журавлей планируется выпустить в дикую природу.
Птенцы японского журавля появились от родительских пар из питомника редких видов журавлей Окского заповедника в Рязанской области и Московского зоопарка. В апреле для пополнения диких популяций сотрудники заповедника выпустили в природу четырех японских и одного даурского журавля.
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