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17:42, 5 июня 2023Моя страна

В амурском заповеднике вылупились семь птенцов редкого японского журавля

В Хинганском заповеднике в Амурской области вылупились семь птенцов японского журавля

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

В Хинганском заповеднике в Амурской области вылупились семь птенцов редкого японского журавля. Об этом сообщает «Амурская правда».

Ученые переселили малышей в летний стационар на кордоне заповедника на озере Клешинске, за ними будут наблюдать, адаптировать к жизни в естественной среде обитания.

«Сейчас малыши, которым исполнилось три недели, постоянно находятся под наблюдением. Днем за ними присматривают сотрудники заповедника. Ночью маленьких журавлят закрывают в специальные домики, где они находятся в полной безопасности. Так будет продолжаться примерно до середины августа, пока птицы не встанут на крыло», — рассказала начальник отдела экологического просвещения Хинганского заповедника Наталья Вершинина.

Вершинина добавила, что в конце сентября — начале октября птенцов перевезут из летнего стационара в зимний питомник станции реинтродукции редких видов птиц в поселке Архара. После этого журавлей планируется выпустить в дикую природу.

Птенцы японского журавля появились от родительских пар из питомника редких видов журавлей Окского заповедника в Рязанской области и Московского зоопарка. В апреле для пополнения диких популяций сотрудники заповедника выпустили в природу четырех японских и одного даурского журавля.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье в Центре реинтродукции лошади Пржевальского родился сотый жеребенок лошади Пржевальского. Жеребенок появился у лошадей Регнума и Шикры в гареме Сандро, сформировавшемся совсем недавно. Он уже активно играет и пробует траву.

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    Сергей Истомин
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