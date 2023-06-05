Наряд жены Канье Уэста для похода в церковь сравнили с презервативом в сети

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори надела капроновый чулок на голову для похода в церковь

Наряды для похода в церковь австралийского дизайнера Бьянки Цензори и американского рэпера Канье Уэста, с которым ее подозревают в браке, подняли на смех в сети. Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

Влюбленные отправились на богослужение в полностью черных предметах гардероба. Так, музыкант надел лосины и футболку с надписью «Полиция» на немецком языке, а также защитные наплечники, сделавшие более объемной верхнюю часть силуэта. В свою очередь, его жену папарацци засняли в облегающем платье с массивным круглым воротом, который скрывал плечи и часть лица, и капроновым чулком на голове.

Читатели издания оценили внешний вид пары в комментариях, сравнив образ девушки со средством контрацепции. «Какую планету сегодня посетили эти два чудака?», «Он похож на толстую балерину, а она — на черный презерватив», «Издалека кажется, что в этом платье есть что-то фаллическое», «Девушка похожа на пенис», «Смешно, она выглядит как пчеловод», «У него нет трехстворчатого зеркала, чтобы посмотреть на себя сзади в этих нелепых лосинах?», «Он думает, что защитные наплечники для регби помогут ему выглядеть так, словно он тренируется в спортзале?» — заявили юзеры.

В мае Бьянка Цензори снялась в откровенной фотосессии для бренда Mowalola. Девушка позировала перед фотографом с черным скотчем на теле вместо одежды. На размещенных кадрах видно, что клейкая лента прикрывала обнаженное тело модели.

