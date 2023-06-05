Ситуацию с бомбоубежищами в Киеве назвали критической

Украинский министр Камышин назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве

Половина проверенных бомбоубежищ в Киеве оказалась не готова. Об этом рассказал глава Министерства по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин в своем Telegram-канале.

Министр назвал ситуацию критической по результатам второго дня проверки укрытий в Киеве. Он добавил, что в настоящий момент проверены более трети бомбоубежищ столицы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Ревизией укрытий в Киеве занялся Камышин, а по всей Украине — глава Министерства внутренних дел министр Игорь Клименко.

Ранее киевляне неоднократно жаловались местным органам власти на закрытые во время воздушной тревоги убежища. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко признал, что подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы.