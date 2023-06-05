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17:38, 5 июня 2023Среда обитания

Бородина пожаловалась на жизнь в загородном доме

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы в загородном доме

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на проблемы, с которыми ей приходится сталкиваться, живя в собственном загородном доме. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вот я не помню, когда я жила в квартире, что столько всего надо было, в отличие от того, когда живешь в доме. То плитка где-то отвалится, то фильтры надо поменять, то в гараж дверь не открывается. Короче, какой-то кошмар постоянно. Дом живет своей жизнью. Какая-то капризная баба, в которую нужно вкладываться», — сказала Бородина.

Телеведущая также отметила, что строители, которые выполняют услуги, часто затягивают сроки исправления своих ошибок на объектах. По словам Бородиной, она не любит делать ремонт и не хочет начинать работы в своей московской квартире.

В ноябре 2022 года Бородина ответила на вопрос о планах переехать в новый дом или построить новое жилье. Тогда она отметила, что проживает в загородном доме, который ее устраивает. Пока она не планирует переезжать или строить новый объект.

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    Нина Ташевская
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