Упавшие на трассу под Калугой беспилотники подорвали

Shot: саперы путем подрыва нейтрализовали беспилотники, упавшие на трассе под Калугой

Саперы путем подрыва нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые упали на трассе М3 «Украина» под Калугой. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По сведениям издания, звуки взрывов услышали водители, которые оказались заблокированы на перекрытой дороге в Калужской области.

Обломки дронов саперы увезли.

5 июня губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о падении двух беспилотников на трассу М3. По его сведениям, один из дронов рухнул на 299-м километре трассы в городе Жиздре, второй — на 283-м километре автодороги в поселке Думиничи.

Детонации беспилотников не произошло. Из-за чрезвычайного происшествия на дороге организовали пути объезда, уточнил Шапша.

2 июня власти Калужской области заявили о падении неопознанного объекта на территории Кировского района. Объект упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не были повреждены, никто из местных жителей не пострадал.