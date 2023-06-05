В Лондоне анонсировали визит африканских лидеров в Россию и на Украину

Brazzaville Foundation: визит лидеров стран Африки в РФ и на Украину состоится до июля

Официальный визит африканских лидеров в Москву и Киев планируется совершить до конца июня. Его анонсировала расположенная в Лондоне некоммерческая организация (НКО) Brazzaville Foundation, передает РИА Новости.

Отмечается, что «кульминацией инициативы» этой организации мероприятий в рамках мирной инициативы станет визит глав африканских государств-участников на Украину и в Россию до конца июня 2023 года».

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«С подтвержденным участием глав государств Египта, Сенегала, Уганды, Замбии, ЮАР и Коморских островов Brazzaville Foundation выполнил свою роль инициатора и координатора этого процесса», — добавили в английском НКО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков также анонсировал визит делегации африканских стран для обсуждения мирного плана по Украине. «Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сослался он на слова президента ЮАР Сирила Рамафосы.