В Москву приедет делегация африканских стран с мирной инициативой по Украине

Песков: африканская делегация приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине

В Москву приедет делегация африканский стран для обсуждения мирного плана по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует Reuters.

По его словам, с такой инициативой выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который ранее провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно.

«Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сказал Песков, отметив, что сроки визита африканских лидеров в Москву согласовываются.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова выслушать «любые предложения», которые помогут урегулировать конфликт.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Рамафоса в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о своем намерении также посетить Украину с мирной инициативой. По словам Никифорова, Зеленский приветствовал эту инициативу и заявил о готовности принять коллегу из ЮАР и миссию, выслушать их предложения, а также рассказать о своей «формуле мира».