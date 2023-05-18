В Москву приедет делегация африканских стран с мирной инициативой по Украине
В Москву приедет делегация африканский стран для обсуждения мирного плана по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует Reuters.
По его словам, с такой инициативой выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который ранее провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно.
«Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сказал Песков, отметив, что сроки визита африканских лидеров в Москву согласовываются.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова выслушать «любые предложения», которые помогут урегулировать конфликт.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Рамафоса в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о своем намерении также посетить Украину с мирной инициативой. По словам Никифорова, Зеленский приветствовал эту инициативу и заявил о готовности принять коллегу из ЮАР и миссию, выслушать их предложения, а также рассказать о своей «формуле мира».