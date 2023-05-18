Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 18 мая 2023Мир

В Москву приедет делегация африканских стран с мирной инициативой по Украине

Песков: африканская делегация приедет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москву приедет делегация африканский стран для обсуждения мирного плана по Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует Reuters.

По его словам, с такой инициативой выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса, который ранее провел переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским соответственно.

«Действительно господин Рамафоса говорил о том, что Африка, как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине», — сказал Песков, отметив, что сроки визита африканских лидеров в Москву согласовываются.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова выслушать «любые предложения», которые помогут урегулировать конфликт.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Рамафоса в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил о своем намерении также посетить Украину с мирной инициативой. По словам Никифорова, Зеленский приветствовал эту инициативу и заявил о готовности принять коллегу из ЮАР и миссию, выслушать их предложения, а также рассказать о своей «формуле мира».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Кремле подтвердили продление зерновой сделки
Телескоп Уэбба впервые обнаружил кометную воду в главном поясе астероидов
Елена Воробей рассказала об изменении отношения к «Аншлагу»
Стивен Кинг впечатлился фильмом «Флэш» с Эзрой Миллером
Билли Айлиш рассталась с фронтменом The Neighbourhood
Обнаружен механизм восстановления ДНК у бактерий
В российском регионе студент ударил ножом однокурсника из-за фотографии
Звезда «Ворониных» пообещала накопить на квартиру для дочери
В Подмосковье семилетняя девочка два года прожила с рогом единорога во лбу
ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский поселок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.