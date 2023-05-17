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14:50, 17 мая 2023Бывший СССР

На Украине заявили о намерении президента ЮАР приехать с мирной инициативой

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил о планах президента ЮАР приехать на Украину

Фото: Fikile Marakalla / GCIS / Globallookpress.com

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что намерен приехать на Украину. О планировании визита с мирной инициативой рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает издание «Украинская правда» («УП»).

«Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать на Украину в составе миссии от нескольких африканских стран», — сказал он.

По словам Никифорова, Зеленский приветствовал эту инициативу и заявил о готовности принять коллегу из ЮАР и миссию, выслушать их предложения, а также рассказать о своей «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации, добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Рамафоса провел переговоры с президентами России и Украины. Как он отметил, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского конфликта.

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Кристина Есикова
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