На Украине заявили о намерении президента ЮАР приехать с мирной инициативой

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил о планах президента ЮАР приехать на Украину

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что намерен приехать на Украину. О планировании визита с мирной инициативой рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, передает издание «Украинская правда» («УП»).

«Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать на Украину в составе миссии от нескольких африканских стран», — сказал он.

По словам Никифорова, Зеленский приветствовал эту инициативу и заявил о готовности принять коллегу из ЮАР и миссию, выслушать их предложения, а также рассказать о своей «формуле мира» и пригласить присоединиться к ее реализации, добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что Рамафоса провел переговоры с президентами России и Украины. Как он отметил, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского конфликта.