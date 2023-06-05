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20:44, 5 июня 2023Среда обитания

Названы способы избежать мошенников при выборе строительной бригады

Строитель Васильев: при поиске строительной бригады нужно смотреть отзывы с реальными фото

Фото: Josue Isai Ramos Figueroa / Unsplash

При поиске строительной бригады нужно тщательно изучить отзывы о компании и ориентироваться на реальные фото работ. Способы избежать мошенников и неоправданных трат, выбирая подрядчиков, назвал россиянам строительный эксперт Федор Васильев, пишет «Секрет фирмы».

По словам специалиста, даже рекомендация от знакомых не гарантирует честность работников и качественный результат. Васильев настоятельно рекомендует заключать с бригадой договор подряда — это стоит сделать, чтобы не быть обманутым со сроками работ или обворованными в плане стройматериалов. Именно этот документ станет основанием для предоставления компенсаций, если возникнут претензии, уточнил эксперт. При заключении договора необходимо сверить паспортные данные и проверить реквизиты организации. Предоплату следует вносить только после подписания документа, предупредил Васильев.

Специалист также посоветовал собственникам находить возможность лично присутствовать на объекте. Так получится избежать ситуаций, когда ремонтники получают ключи от квартиры или дома и исчезают вместе с материалами либо просто проживают на ремонтируемой жилплощади, специально затягивая ход работ. Васильев также порекомендовал «стоять над душой» у строителей, начиная со стадии закупки материалов.

Ранее сообщалось, что в съемных квартирах арендаторы чаще всего портят обои и двери. Самой частой причиной таких поломок становятся детские рисунки или домашние животные.

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    Нина Ташевская
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