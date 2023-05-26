Названы самые частые поломки в съемной квартире

«ПИК-Аренда»: чаще всего арендаторы квартир портят обои и двери

Чаще всего арендаторы квартир в России портят обои и двери. Наиболее распространенные поломки в съемном жилье назвали эксперты сервиса «ПИК-Аренда», передает РИА Новости.

В основном обои и двери требуется заменить из-за детских рисунков или царапин от когтей домашних животных. На втором месте по популярности — неисправности бытовой техники. Только в одном проценте случаев собственникам квартир приходится возмещать ущерб соседям после пожара или затопления.

По данным сервиса, арендаторы наносят повреждения почти в каждой пятой съемной квартире. В пяти процентах случаев арендодателям приходится проводить косметический ремонт. Во время выселения жильцов около 17-18 процентов собственников замечают нарушения условий договора касательно оплаты сломанного имущества.

В компании «Этажи» добавили, что средняя сумма ущерба составляет 40-60 тысяч рублей — чаще всего она покрывается депозитом. В десяти процентах случаев сумма превышает 100 тысяч рублей. Эксперты отметили, что собственники стали реже включать в договор условие о депозите, предпочитая вместо этого страховать жилье и имущество. Максимальная сумма компенсации ущерба по страховке составляет миллион рублей.

Ранее россияне назвали самые распространенные поломки в доме. Почти половина собственников пожаловалась на частые проблемы с бытовой техникой.