Три бригады ВСУ бежали в лес от российской артиллерии и авиации

Савчук: российские войска обратили в бегство 3 бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставили их личный состав бежать в лес. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

По его словам, перемещение украинских войск было выявлено на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате нанесения огня ВСУ «понесли значительные потери и рассредоточились в лесном массиве».

Также в ходе контрбатарейной борьбы, добавил Савчук, была вскрыта позиция гаубицы M777 противника. Цель уничтожена расчетом беспилотного летательного аппарата «Ланцет».

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Украины провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В оборонном ведомстве отметили, что украинские войска не добились поставленных задач.

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