Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 5 июня 2023Россия

Три бригады ВСУ бежали в лес от российской артиллерии и авиации

Савчук: российские войска обратили в бегство 3 бригады ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Российские военные на краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заставили их личный состав бежать в лес. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

По его словам, перемещение украинских войск было выявлено на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате нанесения огня ВСУ «понесли значительные потери и рассредоточились в лесном массиве».

Также в ходе контрбатарейной борьбы, добавил Савчук, была вскрыта позиция гаубицы M777 противника. Цель уничтожена расчетом беспилотного летательного аппарата «Ланцет».

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Украины провести крупномасштабное наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. В оборонном ведомстве отметили, что украинские войска не добились поставленных задач.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме выразили надежду на успешное контрнаступление Украины. Почему Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием?
    Три бригады ВСУ бежали в лес от российской артиллерии и авиации
    Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха ВСУ
    В России вырос спрос на концерты-трибьюты
    Посол России в Индии рассказал о переводе торговли в нацвалюты
    Психолог подсказала способ расслабиться во время секса
    Популярная певица занялась оральным сексом на сцене и попала под следствие
    Российские артиллеристы уничтожили украинский ЗРК «Оса»
    Необычный питомец москвичей развеселил пользователей сети
    Посол раскритиковал США за попытку усилить давление на Индию из-за России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.