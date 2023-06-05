Девушка зашла в туалет в ресторане и обнаружила неприятную находку

Девушка зашла в туалет в ресторане и обнаружила спрятанный телефон с включенной камерой

Пользовательница TikTok рассказала, как зашла в туалет в ресторане и обнаружила неприятную находку. В уборной девушка нашла спрятанный телефон с включенной камерой, которую оставил парень, заходивший перед ней. На ролик, опубликованный в TikTok 20 мая, 1 июня обратило внимание издание DailyDot.

«Я заметила парня, который выходил из женского туалета. Всегда слушайте свои внутренние предчувствия», — сказала автор ролика и показала, как достает из диспансера для бумажных полотенец телефон, камера которого была включена и направлена на туалетную комнату.

Девушка отметила, что в ресторан прибыла полиция и арестовала парня, который установил камеру в туалете заведения. «Будьте всегда на чеку. Никто никогда не подумает, что это может произойти с ним», — заключила она.

Ранее пользовательница Reddit опубликовала обнаруженную в доме неожиданную находку. По словам женщины, она хотела установить кондиционер и нашла в стене картину с пожилым мужчиной.

