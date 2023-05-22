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05:57, 22 мая 2023Интернет и СМИ

Женщина решила установить дома кондиционер и обнаружила в стене пугающую находку

Пользовательница Reddit решила установить кондиционер и нашла в стене пугающую картинку

Фото: Aquarius Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником BeginningSir2984 поделилась фотографией картины, которую она обнаружила в стене коридора своего дома. Многие комментаторы посчитали находку пугающей и посоветовали женщине избавиться от нее.

На картине, которую разместила пользовательница, изображен пожилой человек с бородой. При этом у него нет глаз — вместо них у мужчины черные провалы.

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Авторша поста уточнила, что на обратной стороны портрета указано его название — «Старик по имени энергия». По словам женщины, она обнаружила картину после того, как решила установить дома новый кондиционер и для этого начала менять воздуховод в стене коридора.

«Это, пожалуй, самая страшная картина, которую я когда-либо видел», — написал один из комментаторов. Другой участник обсуждения посоветовал авторше поста вернуть картину туда, откуда она была взята. Некоторые пользователи заявили, что на месте женщины сожгли бы рисунок.

Еще один комментатор предложил BeginningSir2984 приклеить к портрету глаза для игрушек, чтобы пожилой мужчина на картине выглядел менее пугающим.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что обнаружил неожиданную надпись на ярлыке новой наволочки. Многие пользователи посчитали послание на этикетке постельного белья пугающим.

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Олег Давыдов
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