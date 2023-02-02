Мужчина купил постельное белье и обнаружил пугающее послание

Reddit: мужчина обнаружил пугающее послание на ярлыке с инструкцией по стирке наволочки

Мужчина купил домой наволочку и обнаружил на ее ярлыке неожиданную надпись. Фотографию нового постельного белья он опубликовал на сайте Reddit. В комментариях к посту пользователи назвали послание на этикетке пугающим.

На снимке мужчина запечатлел ярлык с инструкцией по стирке наволочки. «Сделано в Китае, 100-процентный хлопок, стирать в холодной воде, не отбеливать, сушить в стиральной машине при низкой температуре, не спать, не покидать дом, они идут за вами», — гласит надпись на этикетке.

Сам автор поста отнес эту фотографию к разделу «Забавное», однако некоторые комментаторы посчитали, что публикация больше подходит для раздела «Пугающее». «Это не забавно, это жутко», — поделилась мнением одна из пользовательниц.

«Вы либо воспринимаете всерьез все, что написано на этом ярлыке, либо не воспринимаете ничего из этого всерьез. Чтобы убедиться, что никто не придет за мной, пока я буду спать, я бы расценил все как шутку и постирал бы эту вещь в горячей воде и высушил в стиральной машине при высокой температуре», — написал другой комментатор.

Ранее другой пользователь Reddit показал странную записку, которую он нашел в новом рюкзаке дочери. Автор послания призывал адресата покаяться в грехах и посвятить свою жизнь служению Богу. Один из комментаторов предположил, что записку мог спрятать член религиозной организации, и назвал это «попыткой промыть мозги».