Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:24, 5 июня 2023Мир

Глава Минобороны КНР встретился с министрами ЕС на фоне отказа говорить с США

Глава Минобороны КНР встретился с европейскими министрами на фоне отказа говорить с США

Фото: Reuters

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу встретился в Сингапуре с министрами обороны Великобритании и Германии Беном Уоллесом и Борисом Писториусом, а также представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на фоне отказа говорить с США. Об этом сообщает Politico.

Встреча стала первым контактом с европейскими коллегами с тех пор, как Ли в марте был назначен министром. Китайская сторона провела диалог с европейскими представителями в кулуарах главного азиатского форума по безопасности «Шангри-Ла».

Материалы по теме:
Население Китая сокращается. Почему китайцы больше не хотят рожать детей и как это повлияет на противостояние с США?
Население Китая сокращается.Почему китайцы больше не хотят рожать детей и как это повлияет на противостояние с США?
10 мая 2023
Нефть, террор и Чайна-таун. Китайские бизнесмены осваивают Афганистан. Как они помогают талибам восстанавливать страну?
Нефть, террор и Чайна-таун.Китайские бизнесмены осваивают Афганистан. Как они помогают талибам восстанавливать страну?
4 июня 2023
Тайвань наш! Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
Тайвань наш!Китай готовит военное вторжение на мятежный остров. Чем грозит миру большой конфликт в Юго-Восточной Азии?
10 декабря 2021

Писториус был вынужден поднять деликатный вопрос о найме Китайской стороной немецких пилотов истребителей для обучения своих военных. «Я ясно дал понять, что ожидаю немедленного прекращения этой политики», — заявил глава Минобороны ФРГ, отметив, что министр обороны Китая не отрицал практику найма бывших военных летчиков Германии.

В свою очередь Боррель назвал свою встречу с Ли «конструктивной». По словам главы евродипломатии, они затронули «общие стратегические проблемы, включая войну России против Украины, Тайваня и Южно-Китайского моря». Он добавил, что Брюссель надеется «продолжать развивать отношения между ЕС и Китаем, основанные на доверии и уважении международного права».

Ранее стало известно, что Министр обороны США Ллойд Остин все-таки встретился с министром национальной обороны Китая Ли Шанфу в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но у них не было «предметного обмена мнениями», заявили в Пентагоне. Встретившись, политики «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки.

Что думаешь? Оцени!
    Анжелика Бережная
    Обсудить
    Последние новости
    В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?
    В Запорожье заявили о возобновлении активных боевых действий в регионе
    Роспотребнадзор перечислил признаки качественной клубники
    Российский школьник два дня проходил с пулей в небе
    Специалисты рассказали о необычном секс-фетише с воздушными шарами
    В России оценили сроки повышения ключевой ставки
    В больнице Новосибирска опровергли смерть пациентки при пожаре
    Появилось видео с места падения беспилотников на трассе под Калугой
    В США после удара молнии загорелась 160-летняя церковь
    Глава Минобороны КНР встретился с министрами ЕС на фоне отказа говорить с США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.