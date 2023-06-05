Глава Минобороны КНР встретился с министрами ЕС на фоне отказа говорить с США

Глава Минобороны КНР встретился с европейскими министрами на фоне отказа говорить с США

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу встретился в Сингапуре с министрами обороны Великобритании и Германии Беном Уоллесом и Борисом Писториусом, а также представителем Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем на фоне отказа говорить с США. Об этом сообщает Politico.

Встреча стала первым контактом с европейскими коллегами с тех пор, как Ли в марте был назначен министром. Китайская сторона провела диалог с европейскими представителями в кулуарах главного азиатского форума по безопасности «Шангри-Ла».

Писториус был вынужден поднять деликатный вопрос о найме Китайской стороной немецких пилотов истребителей для обучения своих военных. «Я ясно дал понять, что ожидаю немедленного прекращения этой политики», — заявил глава Минобороны ФРГ, отметив, что министр обороны Китая не отрицал практику найма бывших военных летчиков Германии.

В свою очередь Боррель назвал свою встречу с Ли «конструктивной». По словам главы евродипломатии, они затронули «общие стратегические проблемы, включая войну России против Украины, Тайваня и Южно-Китайского моря». Он добавил, что Брюссель надеется «продолжать развивать отношения между ЕС и Китаем, основанные на доверии и уважении международного права».

Ранее стало известно, что Министр обороны США Ллойд Остин все-таки встретился с министром национальной обороны Китая Ли Шанфу в кулуарах саммита по безопасности в Сингапуре, но у них не было «предметного обмена мнениями», заявили в Пентагоне. Встретившись, политики «лишь вкратце» обменялись фразами и пожали друг другу руки.