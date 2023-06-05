Киев назвал условие подключения Китая к переговорам с Россией

Резников: Киев готов принять Пекин как посредника при условии вывода российских войск

Украина готова подключить Китай к переговорному процессу с Россией, но лишь в том случае, если Москва согласится вывести свои войска с новых российских территорий. Такое условие назвал глава Минобороны Украины Алексей Резников, передает «Укринформ».

«Пускай они продемонстрируют нам жест доброй воли и выведут свои Вооруженные силы с территории Украины. После этого мы будем считать, что переговорщик имеет влияние на Россию. Если нет, простите, по какой причине мы будет сидеть и терять время?» — заявил Резников.