В СНБО Украины высказались о возможности переговоров с Россией

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев накрепко закрыл двери для переговоров с Москвой

Киев накрепко закрыл двери для переговоров с Москвой и не собирается их открывать, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Об этом пишет агентство РБК-Украина.

Украинский политик прокомментировал слова специального представителя правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэя о «дверях для переговоров» с Россией. «Мы двери не закрыли — мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты довольно крепко», — высказался Данилов о возможности организации переговоров.

Он указал на наличие решения СНБО по этому вопросу. Данилов добавил, что Украина не будет вести никакого диалога с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее Ли Хуэй заявил, что необходимо «прекратить отправлять оружие на поле боя» и сосредоточиться на мирных переговорах. Он уточнил, что Китай готов направить еще одну делегацию в Европу для переговоров.