Китай призвал перестать помогать воюющим сторонам оружием

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй призвал перестать помогать воюющим сторонам оружием

Китай призвал все страны перестать отправлять воюющим сторонам оружие. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, сообщает Sky News.

Он подчеркнул, что необходимо «прекратить отправлять оружие на поле боя» и сосредоточиться на мирных переговорах, уточнив, что Китай готов направить еще одну делегацию в Европу для переговоров.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин продолжит укреплять консенсус и добиваться мирного урегулирования конфликта на Украине. Она сказала, что Китай усилит диалог со всеми сторонами и внесет собственный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса.

26 мая Ли Хуэй закончил европейскую миссию переговорами по Украине в Москве. В ходе визита в страны ЕС выразил мнение, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине.