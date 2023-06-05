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16:55, 5 июня 2023Бывший СССР

Полковник в отставке описал предполагаемое контрнаступление Украины

Полковник Матвийчук: ВСУ попытались безуспешно атаковать на южно-донецком направлении

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в активном поиске слабых мест для того, чтобы организовать наступление. Так ход предполагаемого контрнаступления Киева описал полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью радио «Говорит Москва».

По его словам, ВСУ безуспешно попытались атаковать на южно-донецком направлении. В результате этой попытки подразделения Киева «откатились», однако они продолжают искать слабые места для сосредоточения своих сил в этих районах. Помимо этого, действия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) военный эксперт назвал отвлекающим моментом.

«Все устремления [ВСУ] должны быть направлены для прорыва нашей обороны и захвата определенных рубежей, которые позволят развивать наступления в глубину нашей обороны. Этого мы тоже не наблюдаем. Мы не наблюдаем концентрации большой силы в виде тяжелой техники на избранных направлениях. Ночью 4-5 июня была попытка что-то похожее создать», — высказался Матвийчук.

Ранее Матвийчук порассуждал о планах российских военных на Харьков. По его мнению, уже в июне войска возьмут под контроль Купянск, а затем и весь регион. По его словам, это отодвигает границы вглубь Украины и обеспечивает безопасность Белгородской области.

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    Варвара Кошечкина
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