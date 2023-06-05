В Кремле сообщили о регулярных контактах Путина с ответственными по теме СВО

Песков: Путин регулярно остается на связи с ответственными на местах по теме СВО

Президент России Владимир Путин регулярно остается на связи с ответственными на местах по теме специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Публикация стенограмм этих разговоров не планируется, отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, президент предпочитает получать информацию из разных источников. «Особенно когда речь идет об СВО», — подчеркнул он.

В ходе общения с журналистами Песков не стал отвечать на вопросы о якобы начавшемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Он переадресовал их Минобороны России.