Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 5 июня 2023Россия

Песков переадресовал Минобороны вопросы об украинском контрнаступлении

Песков не стал отвечать на вопросы о контрнаступлении ВСУ и переадресовал их Минобороны

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переадресовал их Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством», — сказал представитель Кремля.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

В ведомстве отметили, что украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта на юге Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости
    В России высказались о неудачном крупномасштабном наступлении ВСУ
    В Кремле прокомментировали возможную встречу Путина с посланником Папы Римского
    Песков назвал условие диалога России и США по ДСНВ
    В ЕК опровергли продление запрета на ввоз зерна с Украины в ряд стран ЕС
    В Кремле назвали тревожными сообщения о попытке госпереворота в Киргизии
    Призывавшего Украину атаковать Кремль уральского блогера оставили под арестом
    Мужчины уронили бетонную плиту на автомобиль в Подмосковье и попали на видео
    Стало известно о пассажирах упавшего в США самолета
    В Кремле сообщили о регулярных контактах Путина с ответственными по теме СВО
    Анонсирована встреча Путина с главами Минтранса и РЖД
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.