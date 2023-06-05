Песков переадресовал Минобороны вопросы об украинском контрнаступлении

Песков не стал отвечать на вопросы о контрнаступлении ВСУ и переадресовал их Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы о контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переадресовал их Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у министерства обороны. Вы видели сегодняшнее заявление, которое было сделано ведомством», — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны России сообщило о срыве попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении.

В ведомстве отметили, что украинские военные преследовали цель прорвать российскую оборону на наиболее уязвимом, по их мнению, участке фронта на юге Донецкой народной республики (ДНР).