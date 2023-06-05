В России подешевел iPhone 13

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 13 снизилась до 65 тысяч рублей

Выпущенный осенью 2021 года iPhone 13 подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, базовый смартфон Apple с накопителем 128 гигабайт оказался доступен на российском рынке за 65 тысяч рублей. При этом на старте продаж аппарат был оценен в 80 тысяч рублей. Таким образом, стоимость девайса снизилась примерно на 15 тысяч рублей.

«Смартфон iPhone 13 легко можно спутать с самым современным айфоном Apple. Эта модель до сих пор остается актуальной, при этом ее стоимость постепенно снижается», — прокомментировали удешевление устройства авторы издания.

Аппарат получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Также девайс вышел с батареей емкостью 3240 миллиампер-часов, биометрическим сенсором Face ID, разъемом Lightning, стереодинамиками.

В мае стало известно, что на российском рынке стоимость iPhone 11 в России снизилась до 40 тысяч рублей. На старте продаж аппарат продавали минимум за 60 тысяч рублей.