В Кабардино-Балкарии провели субботник в поддержку детства

В Кабардино-Балкарии по инициативе правительства состоялся субботник в поддержку детства

В Кабардино-Балкарии состоялся субботник по инициативе правительства республики. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, уборку, в которой участвовали коллективы министерств и ведомств, муниципалитетов и предприятий, а также представители общественных организаций и отдельные жители, провели в поддержку детства. Помимо проведения самой экологической акции, организаторы организовали и сбор средств для нуждающихся.

Известно, что вырученные средства направят школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям-инвалидам. В частности, Кабинет министров поручил Минтруду до начала нового учебного года единовременно выплатить по три тысячи рублей на каждого ребенка из указанных категорий.

В пресс-службе правительства заверили, что списки получателей составили в администрациях городов и районов. Отмечается, что каждый год после субботника материальную помощь получают почти шести тысяч местных жителей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе откроется Музей пчелы. Интерактивная экспозиция «Музей пчелы» начнет работать в Калужской области в «Ночь музеев», которая пройдет в российских регионах 20 мая.