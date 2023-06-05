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18:13, 5 июня 2023Моя страна

В Кабардино-Балкарии провели субботник в поддержку детства

В Кабардино-Балкарии по инициативе правительства состоялся субботник в поддержку детства

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии состоялся субботник по инициативе правительства республики. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, уборку, в которой участвовали коллективы министерств и ведомств, муниципалитетов и предприятий, а также представители общественных организаций и отдельные жители, провели в поддержку детства. Помимо проведения самой экологической акции, организаторы организовали и сбор средств для нуждающихся.

Известно, что вырученные средства направят школьникам из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям-инвалидам. В частности, Кабинет министров поручил Минтруду до начала нового учебного года единовременно выплатить по три тысячи рублей на каждого ребенка из указанных категорий.

В пресс-службе правительства заверили, что списки получателей составили в администрациях городов и районов. Отмечается, что каждый год после субботника материальную помощь получают почти шести тысяч местных жителей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе откроется Музей пчелы. Интерактивная экспозиция «Музей пчелы» начнет работать в Калужской области в «Ночь музеев», которая пройдет в российских регионах 20 мая.

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    Майя Пономаренко
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