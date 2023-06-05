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12:17, 5 июня 2023Мир

Песков назвал условие диалога России и США по ДСНВ

Песков заявил, что для диалога России и США по ДСНВ нужны конкретные предложения

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Москва готова к диалогу с Вашингтоном по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но нужны конкретные предложения от американской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия для обсуждения, пишет РИА Новости.

«Это важное и позитивное заявление [о готовности к диалогу с Россией советника президента США по нацбезопасности Джейка] Салливана. Разумеется, мы рассчитываем, что оно будет подкреплено де-факто шагами по дипломатическим каналам. Затем уже можно будет рассматривать предлагаемые форматы диалога», — сказал он.

По его словам, в таких важных и чувствительных вопросах ориентироваться на заявления в прессе очень сложно, тем более, когда стороны переживают острейший дефицит взаимного доверия.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отреагировал на контрмеры США по ДСНВ. Он подтвердил, что США предупреждали о контрмерах, но при этом выдвигали свои условия, однако Россия не приемлет ультиматумов.

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    Виктория Кондратьева
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