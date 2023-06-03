МИД России отреагировал на контрмеры США по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков о контрмерах США по ДСНВ: Россия не приемлет ультиматумов

Вашингтон предупреждал Москву о контрмерах по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигая свои условия, однако Россия не приемлет ультиматумов. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет"», — сказал дипломат.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Также отмечается, что Соединенные Штаты отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Он отметил, что Вашингтон готов к переговорам «без предварительных условий».