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12:14, 3 июня 2023Мир

МИД России отреагировал на контрмеры США по ДСНВ

Замглавы МИД Рябков о контрмерах США по ДСНВ: Россия не приемлет ультиматумов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтон предупреждал Москву о контрмерах по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), выдвигая свои условия, однако Россия не приемлет ультиматумов. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Предупредили официально, правда, сделали это в своей, ставшей в последнее время привычной манере выдвижения условий, - из серии "вы должны то-то предпринять, тогда подобных мер не будет"», — сказал дипломат.

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках ДСНВ. Также отмечается, что Соединенные Штаты отзывают выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Он отметил, что Вашингтон готов к переговорам «без предварительных условий».

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    Семен Александров
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