Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ

Ракова: в Москве продлят программу психологической поддержки школьников перед ЕГЭ

Цикл открытых лекций психологов и ученых для выпускников школ перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), организованный совместно с московским отделением Российского общества «Знание», завершился в Москве. Последняя лекция прошла 4 июня в парке «Зарядье». Проект стал настолько популярен среди московских школьников, что теперь его планируется продлить на 2024 год. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в ходе лекций у каждого участника встреч была возможность задать вопрос спикерам и получить персональный ответ. Те вопросы, которые дети не хотели озвучивать публично, можно была задать специалистам Городского психолого-педагогического центра, которые носили особые бейджи. Консультации психологов на лекциях получили более 300 детей и их родителей. В основном вопросы касались экзаменов, отношений с окружающими и проблем выбора. Те, кому нужна более системная работа, получили рекомендации специалистов для ее продолжения. Участниками лекций стали более четырех тысяч человек, онлайн-трансляции собрали более четырехсот тысяч просмотров.

Сейчас у одиннадцатиклассников идет активный период ЕГЭ. Это самое ответственное и волнительное время у ребят. Для них в этом году мы запустили уникальную программу психологической поддержки перед экзаменами. Ее ключевой частью стал цикл из четырех бесплатных лекций известных психологов и ученых. Они прошли на крупных городских площадках с онлайн-трансляцией в прямом эфире для всех желающих Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Заммэра отметила, что такой формат поддержки выпускников оказался востребован. Для того, чтобы продолжить помогать школьникам морально подготовиться к ЕГЭ и в следующем году, те, кто был на лекциях в этот раз, будут включены в персональную рассылку. Каждый выпускник сможет поделиться впечатлениями о лекциях и рассказать, как улучшить этот формат. «Это поможет нам повторить такую программу психологической поддержки для выпускников уже в следующем учебном году», — объяснила Ракова.

Четыре лекции прошли на таких площадках, как Известия HALL, центр современного искусства «Винзавод» и парк «Зарядье». Перед школьниками выступали психолог с 40-летним стажем, автор многих книг и популярного блога о психологии Михаил Лабковский, нейробиолог профессор биофака МГУ Вячеслав Дубынин, семейный психолог, телеведущая, автор книг Виктория Дмитриева и кандидат психологических наук, автор 18 книг, мама семи детей, блогер Лариса Суркова. Записи лекций есть в сети, посмотреть их можно, в частности, на портале Школа.Москва, в группе Департамента образования и науки Москвы во «ВКонтакте» и на YouTube-канале просветительского проекта «Мослекторий».

Готовиться к ЕГЭ по-новому московские школьники начали с февраля. На протяжении практически трех месяцев они посещали практикумы по выбранным предметам, на которых разбирали экзаменационные задания и отрабатывали сложные темы. При этом количество уроков осталось прежним. Кроме того, у детей впервые появилась возможность дважды написать пробные ЕГЭ, которые не влияли на оценки, чтобы оценить свой уровень подготовки в динамике.